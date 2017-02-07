Коллекции

В Лос-Анджелесе состоялся показ Tommy Hilfiger S/S’17

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Несмотря на то что большинство показов в рамках нью-йорской Недели моды проходят непосредственно на территории «Большого яблока», это не помешало 65-летнему Томми Хилфигеру организовать масштабное шоу в Лос-Анджелесе на пляже Венис-Бич. Именно здесь дизайнер организовал яркий «Hilfiger world», наполненный веселыми аттракционами, фургонами для путешествий, серфами, цветными вывесками и зрелищными граффити.

Показ открывала муза и амбассадор марки Tommy Hilfiger — Джиджи Хадид в кроп-топе с яркими цветовыми блоками, черных брюках с широким кожаным поясом и легком жакете на молнии. Второй выход ознаменовался появлением младшей сестры Джиджи — Беллы, которая продемонстрировала ярко-желтую, короткую футболку с аппликацией в виде небольшого сердца на груди, а также короткую юбку с геометрическими полосами красного, белого и черного цвета.

«Разрабатывая коллекцию с Томми, я думала о набережной Санта-Моники, а также о том, чтобы мне хотелось носить в течение дня в парке аттракционов: джинсы-бойфренды или просторную, не сковывающую движения рубашку. Мы задались целью разработать коллекцию одежды, которую вы можете надеть как на прогулку с друзьями, так и для веселого времяпровождения с семьей», — прокомментировала Джиджи.

Результатом проделанной работы стали: длинные, просторные платья на тонких бретелях и сарафаны, яркие принты, укороченные топы и футболки, купальники с символикой американского флага, струящиеся, легкие юбки, объемные трикотажные свитера, и, конечно же, красочные аксессуары из комбинированной кожи и удобная обувь на невысоком каблуке, которая гармонично дополнила ансамбль новой коллекции Tommy Hilfiger S/S’17.

_AG00053
_AG00091
_AG00117
_AG00132
_AG00161
_AG00179
_AG00209
_AG00223
_AG00248
_AG00268
_AG00293
_AG00314
_AG00328
_AG00346
_AG00374
_AG00387
_AG00416
_AG00428
_AG00451
_AG00469
_AG00490
_AG00502
_AG00526
_AG00548
_AG00566
_AG00586
_AG00605
_AG00621
_AG00641
_AG00675
_AG00696
_AG00717
_AG00736
_AG00758
_AG00778
_AG00795
_AG00830
_AG00904
_AG00987
_AG01049
_AG01092
_AG01113
_AG01142
_AG01181
_AG01249

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Couture de Fleur-14

Нескучные жизнелюбивые образы на показе Couture de Fleur FW 17-18

HM-Conscious-Exclusive-2017-Dress

Наталья Водянова стала лицом коллекции Conscious Exclusive от H&M

700_7403

Принты, люрекс и вязаные аксессуары: THEO представил коллекцию FW 17-18, в которой каждый найдет что-то для себя