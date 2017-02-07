В Лос-Анджелесе состоялся показ Tommy Hilfiger S/S’17

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Несмотря на то что большинство показов в рамках нью-йорской Недели моды проходят непосредственно на территории «Большого яблока», это не помешало 65-летнему Томми Хилфигеру организовать масштабное шоу в Лос-Анджелесе на пляже Венис-Бич. Именно здесь дизайнер организовал яркий «Hilfiger world», наполненный веселыми аттракционами, фургонами для путешествий, серфами, цветными вывесками и зрелищными граффити.

Показ открывала муза и амбассадор марки Tommy Hilfiger — Джиджи Хадид в кроп-топе с яркими цветовыми блоками, черных брюках с широким кожаным поясом и легком жакете на молнии. Второй выход ознаменовался появлением младшей сестры Джиджи — Беллы, которая продемонстрировала ярко-желтую, короткую футболку с аппликацией в виде небольшого сердца на груди, а также короткую юбку с геометрическими полосами красного, белого и черного цвета.

«Разрабатывая коллекцию с Томми, я думала о набережной Санта-Моники, а также о том, чтобы мне хотелось носить в течение дня в парке аттракционов: джинсы-бойфренды или просторную, не сковывающую движения рубашку. Мы задались целью разработать коллекцию одежды, которую вы можете надеть как на прогулку с друзьями, так и для веселого времяпровождения с семьей», — прокомментировала Джиджи.

Результатом проделанной работы стали: длинные, просторные платья на тонких бретелях и сарафаны, яркие принты, укороченные топы и футболки, купальники с символикой американского флага, струящиеся, легкие юбки, объемные трикотажные свитера, и, конечно же, красочные аксессуары из комбинированной кожи и удобная обувь на невысоком каблуке, которая гармонично дополнила ансамбль новой коллекции Tommy Hilfiger S/S’17.

Подготовила Екатерина Горбенко