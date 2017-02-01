«В офис можно ходить и в викторианском платье, если оно тебе нравится»: блиц с дизайнером бренда Rotsaniyom

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Первый день Mercedes-Benz Kiev Fashion Days начался пресс-конференцией организаторов, а продолжится уже через пару часов официальной церемонией открытия. Кроме вручения Mercedes-Benz Fashion Prize, первый день недели моды запомнится тремя яркими показами: откроет главный подиум V by Gres, за ней последует показ испанского дизайнера Elena Rial, которая по программе fashion-обмена от Mercedes-Benz получила возможность представить свою коллекцию в Киеве. Но это далеко не единственный иностранный гость в программе события: последним показом в среду станет шоу таиландского бренда Rotsaniyom, который уже несколько сезонов представляет свои коллекции в Париже в рамках шоурума MoreDash, а в этом году принял решение показать линейку FW 17-18 в украинской столице. Чего ждать от гостя из дальней и практически неизвестной нам страны? Мы задали дизайнеру Понгсаку Офф Кобраттанасуку все вопросы, которые нас волновали, и делимся с вами блиц-интервью.

Почему вы решили посвятить свою жизнь моде?

Из-за жены. Моя жена обожала все, связанное с модной индустрией. А я решил, что мода – отличная сфера для того, чтобы проявить свою креативность, применить мою страсть к искусству. Я создаю вещи вместе с моей женой, и это дает нам возможность воплощать нашу любовь в нечто красивое и практичное.

Вы были уверены, что то, что вы делаете, необходимо тайскому модному рынку?

Вовсе нет, я не думал об этом. Просто мне хотелось предложить тайцам что-то, чего они еще не видели.

И чем же Rotsaniyom отличается от других тайских брендов? Как бы вы описали свою эстетику?

На тайском слово Rotsaniyom означает «вкус». И он у каждого свой. Для меня не существует хорошего или плохого вкуса, я получаю удовольствие от того, что у каждого другое, особенное видение. И особенность моего бренда, естественно, в моем собственном видении. Я не делаю бизнес, а творю так, как вижу.

Основа ваших коллекция – романтичные, летящие платья. Насколько они универсальны в современном мире, когда девушки много работают, торопятся, создают себе образы сильных женщин? Или девушка Rostaniyom – другая?

Современный мир – это скорее не о «сильных женщинах», а о возможности миксовать. Возможности быть разной. Лично я вообще считаю, что и в офис на работу можно ходить в викторианском платье, если оно тебе нравится. Девушка Rotsaniyom именно такая: у нее есть свое мнение, свой стиль, и ей плевать, кто там что про нее подумает.

Как вы можете описать тайский модный рынок? И тайскую культуру – чем она удивляет иностранцев?

Тайский модный рынок – это сложно. Я руководствуюсь принципом «продолжать, несмотря ни на что». Что касается культуры – она регулируется тысячами традиционных, исторических правил. Нужно учитывать сотни особенностей тайской ментальности, национального характера, когда ты создаешь коллекции в контексте тайской культуры. Но мне это даже нравится, я воспринимаю это как вызов. Мне нравится осовременивать тайскую культуру, хоть тайцы иногда это и не воспринимают.

Почему вы выбрали Киев для показа?

Сейчас Rotsaniyom занимается продвижением на иностранные рынки, потому что я уверен: этот мир такой большой и разнообразный, где-то там точно есть люди, которым придется по душе моя эстетика. Украина – страна с молодой, но уже сформированной fashion-индустрией, которой не хватает Таиланду. Для моего бренда это новый шаг, попытка завоевать клиентов и рассказать о себе непривычной публике – и я надеюсь, что киевская публика меня примет.

Подготовила Александра Даруга