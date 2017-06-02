Вещь дня

Вещь дня: Сникерсы Emilio Pucci

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Сникерсы итальянского бренда Emilio Pucci выполнены из телячьей кожи и украшены эластичными ремешками белого цвета. Женственности образу добавляют рюши. Сочетайте сникерсы с грубой кожаной юбкой или, наоборот, летящим шифоновым платьем.

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