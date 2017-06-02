Вещь дня: Сникерсы Emilio Pucci

Сникерсы итальянского бренда Emilio Pucci выполнены из телячьей кожи и украшены эластичными ремешками белого цвета. Женственности образу добавляют рюши. Сочетайте сникерсы с грубой кожаной юбкой или, наоборот, летящим шифоновым платьем.