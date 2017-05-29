Вещь дня: Цитрусовый аромат от Guerlain

Новый аромат Bergamotte Calabria от Guerlain сочетает в себе ноты горького апельсина, имбиря, ванили и, конечно, бергамота. Бергамот – один из самых ярких ингредиентов аккорда Guerlinade, а в Калабрии, на самом юге Италии, бергамот называют зелёным золотом.

Сдержанный и изысканный флакон, украшенный золотистыми сотами, воздает должное знаменитому историческому флакону GUERLAIN с изображением пчел. Такой парфюм, благодаря свежему весеннему аромату и изящному дизайну, станет отличным вариантом подарка для близкого человека.