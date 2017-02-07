Мода

Вокруг планеты всей на показе Helena Art FW 17-18

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Мода и искусство уже который сезон неразделимы в коллекциях Helena Art. Основная идея бренда – создание одежды, которая была бы актуальна вне времени, – именно такого принципа дизайнер придерживалась и в этот раз. Перейдя от групповых показов на основной подиум Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, Helena Art показала осенне-зимнюю линейку под названием Vintage Voyage.

Дизайнер изобразила образ современной девушки – легкой и грациозной – которая ни секунды не сидит на месте и обожает путешествовать. Особое внимание Helena Art уделила свободным расклешенным силуэтам, брюкам с завышенной талией и, конечно, главным акцентам коллекции – элегантным винтажным чемоданам. Основными принтами стали рисунки, напоминающие большие воздушные шары, – они и создали на подиуме настоящую атмосферу фильма «Вокруг света за 80 дней». Идея коллекции была выдержана во всем: начиная от принтов и силуэтов, заканчивая легким естественным макияжем, игривыми прическами и музыкальным сопровождением.

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Фото: Константин Черничкин

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