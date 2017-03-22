Возвращение к истокам: Модели в родных городах для новой кампании Calvin Klein

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Calvin Klein представил новую рекламную кампанию, снятую молодым фотографом из Калифорнии Джулианом Клинцевичем. Несмотря на юный возраст, на его Джулиана работы с американским исполнителем Канье Уэстом и дизайнером Гошей Рубчинским.

Для съемки весеннего кампейна выбрали совсем молодых моделей: Лулу, Йонас Глоер, Кики Уиллемс, Фернардо Альбаладейо, Натали Вестлинг, Тайлер Блю Голден и Джонас Гловер. Отличительной особенностью кампании стало место проведения съемок — моделей запечатлели в их родных городах.

Три видео уже опубликованы на Instagram-странице бренда. Первое — с Фернандо Альбадалейо, который играет в баскетбол в Ситжесе, маленьком городке в Испании. Второе — с моделью Лулу, гуляющей по родным окрестностям в Бруклинском парке. К слову, ролик с Лулу назван American beauty, а действия происходят под саундтрек из первого сезона сериала «Очень странные дела». В третьем ролике главными героями стали Кики Уиллемс и Джонас Гловер, которые прогуливаются, держась за руки, и целуются в Куинс на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке.

New York love story: Spring ‘17 campaign faces @kdhwillems and @jonasgloeer, shot in Queens, New York by @julianklincewicz. A post shared by Calvin Klein (@calvinklein) on Mar 22, 2017 at 11:56am PDT

Подготовила Янина Борисова