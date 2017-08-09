Время рейва: коллекция очков от Dior

Показ осенне-зимней коллекции Dior Homme прошел под эгидой рейв-культуры. Традиционные элементы Dior смешались со стилем завсегдатаев ночных клубов. Дазайнер линии Крис Ван Аш представил классические мужские костюмы в новом прочтении: строгие пиджаки контрастировали со свободными брюками, а от ярких оттенков слепило глаза. Дополняли образы массивные солнцезащитные очки, которые Ван Аш советует носить в клубах, не боясь осуждения.

Теперь необычный аксессуар можно приобрести. Бренд, прозвавший стиль новой коллекции Hardior, предлагает модели с линзами прямоугольной формы в двух размерах с тонкой металлической оправой. Благодаря ядерным оттенкам зеленого и оранжевого будет сложно остаться незамеченным на вечеринке. Для тех, кто предпочитает более лаконичные варианты, Dior создал очки в сером цвете.

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