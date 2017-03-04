Все дело в стрижке: как правильно подобрать прическу по форме лица

0 0 0

Правильно подобранная стрижка и прическа смогут кардинально изменить образ, подчеркнуть черты лица и тем самым добавить уверенности в себе. Ведь то, как мы выглядим, непосредственно влияет на то, как мы себя ведем. Редакция FW-Daily пообщалась с мастерами сети мужских парикмахерских Frisor, и узнала, что нужно учитывать при выборе прически и, тем более, стрижки.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ЛИЦА

Попросить парикмахера сделать стрижку как, например, у любимого актера кинематографа и стать на него похожим — разные вещи. Прическа подчеркивает и создает индивидуальность, поэтому и выбирать ее нужно исключительно исходя из особенностей формы лица. Да, именно формы лица, а не головы. Чтобы это определить, подойдите к зеркалу, уберите все волосы от лица и проведите по зеркалу маркером, очертая контуры вашего лица. Так будет легко определить, ближе к какому типу относится ваша. Главная задача мужской стрижки — приблизить форму лица к правильному квадрату. Тогда внешний вид будет выглядеть гармонично.

Основные формы: овальная, круглая, квадратная, сердцевидная треугольная. Для каждой из них мастер сможет подобрать классическую стрижку, которая максимально скроет недостатки и подчеркнет достоинства.

ОВАЛЬНАЯ ФОРМА ЛИЦА

Обладателям овальной формы лица подойдут практически любые стрижки: и длинные, и короткие. Но если у вас кудрявые волосы, лучше носить короткую длину. Чаще всего, представители овальной формы лица обладают ярко выраженными скулами, и дабы сделать прическу максимально гармоничной, мастера Frisor рекомендуют придерживаться основных правил:

средняя длина волос на висках,

небольшая челка, которая скроет линию роста волос и замаскирует низкий лоб,

короткая стрижка без четко выраженных окантовок в области затылка и висков,

объемная укладка на макушке, что визуально сделает лицо пропорциональнее.

Чтобы гармонизировать профиль и сделать лицо более правильной формы, Frisor рекомендует выбрать вариации стрижек Андеркат или Британка, причесок с зачесом челки назад и укладкой с легкой растрепанностью на макушке, стрижкам Бокс и Полубокс.

КРУГЛАЯ ФОРМА ЛИЦА

Обладателям круглой формы лица нужно подбирать стрижки и прически, которые визуально создадут иллюзию высоты и угловатости, чтобы сделать образ более мужественным. Мастера Frisor рекомендуют оставлять виски более короткими, а верх — длиннее. Так вы сможете получить желаемую пропорциональность. Асимметрия в стрижке также сделает форму лица более угловатой. Если же вы носите длинную волосы и не готовы к короткой стрижке, советуем укладывать волосы на один бок. Так лицо не будет казаться полнее.

Из классики вам подойдет любая вариация стрижки Андеркат, Канадка или Британка, гармонично будет смотреться и Quiff (Квифф) — разновидность ирокеза. Они отвлекут внимание от щек и сделают лицо более “острым”.

Откажитесь от объема на висках. Такие стрижки придают шарообразный вид, что только подчеркивает недостатки.

КВАДРАТНАЯ ФОРМА ЛИЦА

Мужчины с такой формой лица редко носят длинные стрижки, и правильно делают. Главная задача стрижки для обладателей такой формы — сгладить острые углы лица и подчеркнуть мужественность образа. С этим хорошо справляются высокие прически, короткие стрижки с взъерошенной прической, гладко зачесанные волосы назад, классические стрижки моды 50х-60х годов.

Гармонично будут выглядеть короткие стрижки в сочетании с темной щетиной. Если же у вас светлые волосы, от растительности на лице лучше отказаться. Но, опять же, все абсолютно индивидуально. И если самостоятельно подобрать гармоничный образ не получается, — мастера Frisor помогут вам найти то, что идеально вам подойдет. Челка и короткие виски — классика для квадратной формы лица.

СЕРДЦЕВИДНАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ ФОРМА ЛИЦА

Для обладателей треугольной или сердцевидной формы лица основная задача стрижки стоит в придании объема и балансе пропорций. Хорошо будут подчеркивать достоинства и скрывать недостатки сложные стрижки и объемные укладки на макушке. Они визуально сделают лицо более гармоничным и мужественным.

Мастера Frisor рекомендуют отдать предпочтение коротким вискам и более длинным волосам на верхней части головы. Они подчеркнут ширину лба и скулы, визуально скрасят подбородок. Если длина волос — выше среднего, лучше укладывать их на правый или левый бок. Стрижки Андеркат, Канадка или Британка, во всех вариациях — самые подходящие для вашей формы лица.

Определив форму лица, вам будет проще подобрать стрижку которая будет подчеркивать и дополнять образ, но не стоит забывать и про структуру волос. Она также влияет на то, как будет выглядеть прическа после укладки и будет ли вам практична. Прислушивайтесь к рекомендациям мастера, он подскажет именно то, что вам нужно.

Фото: Сеть мужских парикмахерских Frisor

Подготовила Анастасия Малая