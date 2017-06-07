Выставка Art Basel обвинила adidas в нарушении авторских прав

Компания adidas была обвинена в нарушении авторских прав одной из главных художественных выставок мира Art Basel, которая проходила в Майами. Как оказалось, немецкий гигант спортивной одежды произвел около 1000 пар кроссовок модели EQT, на которых разместил логотип Art Basel.

«Компания должна была понимать, что рынок воспримет это, как наличие партнерских соглашений между adidas и Art Basel. Это вопиющая наглость и нарушение наших прав. Они используют наш логотип, наслаждаясь эксклюзивной лицензией. При этом лицензия не была оплачена, более того, нам даже не поступало запроса. adidas нелегально обогатились за счет нашей выставки», – заявил официальный представитель Art Basel.

К слову, только после выставки кроссовки были выставлены на продажу на eBay в ценовой категории $250 за пару.

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