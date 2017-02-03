Японские мотивы и деконструкция в коллекции Chakshyn FW 17-18

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Бренд Chakshyn молод, однако от многих своих «ровесников», а также брендов, которые начинали свой путь задолго до Димы Чаюна и Антона Якшина, выгодно отличается небезразличием к словам «стратегия», «фирменная эстетика» и «целевая аудитория». Дизайнеры предпочитают вау-эффекту сдержанную и сосредоточенную работу на авторитет, и показанная ими вчера в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days коллекция — очередной шаг вверх в выбранной траэктории.

В коллекции четко прослеживалось и вдохновение — Восток, национальный японский костюм, а также идея смешения традиционных ценностей и футуризма, неизбежное осовременивание классической культуры. В тоже время дизайнеры выдвигают на первый план не эффектную подачу и глубокомысленную философию бренда, а качество и функционал. Коллекция Chakshyn носибельна и наверняка понравится стильным девушкам за пределами Украины, вне рамок локальных трендов и предпочтений. Учитывая успешные коллаборации бренда и публикации о нем в иностранной прессе, выход на международные рынки кажется закономерным следующим шагом ребят в развитии марки.

Цветовая гамма коллекции выглядит классически осенней: верблюжьи пальто, напоминающие кимоно, вязаные платья из контрастных вставок насыщенного зеленого, бордового, серого и белого цветов, обилие черных total-look’ов и светлого денима, аккуратные принты с мотивами листьев сакуры на рукавах водолазок и ассиметричного пуховика (у него, к слову, есть все шансы стать must-have этой осени, как до этого алому зимнему пальто с фирменным принтом или бежевому тренчу из дебютной коллекции Chakshyn).

Приветом «из будущего» на этом фоне выглядят платья, юбки и пояса насыщенного лилового оттенка, с блеском и персиковым цветочным орнаментом, а также рисунки, напоминающие схемы строения роботов, на свитерах с интересной клинообразной горловиной, и прозрачные сумки, котрые легко представить в руках модных it-girls Токио. Присутствуют в коллекции и вариации на тему мужских самурайских костюмов в виде комбинезонов с запахом и заниженной талией на бедрах.

Фото: Константин Черничкин/MBKFD

Текст: Александра Даруга