Яркая бахрома в коллекции Emilio Pucci FW 17-18

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Возглавив креативное направление итальянского бренда Emilio Pucci, дизайнеру Массимо Джорджетти пришлось приложить значительные усилия для того, чтобы модернизировать этот старейший, исторический, флорентийский Дом. Джорджетти привнес свои радикальные изменения и полностью проигнорировал ключевую составляющую бренда — трикотажные изделия. На смену им дизайнер предложил более современные, лаконичные фасоны и яркую цветовую палитру.

Как и в предыдущем S/S’17 сезоне, дизайнер делает ставку на однотонные оттенки, а также на архивные принты Emilio Pucci. «Я всегда буду любить принты, но Emilio Pucci — бренд не только об этом. Он об оптимизме, который можно выразить цветом», — прокомментировал дизайнер. В новом сезоне калейдоскоп паттернов стал еще более пестрым. Между тем появились и новые элементы такие, как асимметрия и деконструкция.

Еще один эксперимент длинная бахрома. Если в прошлом сезоне она присутствовала лишь на шляпах, прикрывая лица моделей, то в новом ее длинна была максимальной и достигала подиума. В качестве аксессуаров Массимо задействовал не только привычные для многих сумки, но и чемоданы для путешествий, которые были выполнены в повторяющемся паттерне, как и на самих изделиях.

Подготовила Екатерина Горбенко