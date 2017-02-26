Коллекции

Яркий протест на показе Missoni FW 17-18

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Когда два года назад продукцию Дональда Трампа отозвали из одной, крупнейшей компании, занимающейся розничной торговлей — Macy’s , большинство представителей этой индустрии подумали о том, что имя  Трампа уже не вернется в мир моды (не считая вовлеченности его дочери, Иванки в fashion-индустрию). Упоминание нового Президента США, а точнее — реакцию, направленную против него, можно было повсеместно встретить во время показов и закулисных разговоров в Нью-Йорке и Милане. Анджела Миссони нашла по-своему оригинальный способ напомнить о нем — при помощи шапок. Сотни розовых головных уборов «pussy hat» с кошачьими ушками украшали головы зрителей и моделей. Именно этот аксессуар стал символом протеста феминисток против президентства Трампа.

Описание самого показа гласило, что Миссони «коммуницирует с женственностью нашего времени, в готовности бороться с конфликтами и дилеммами нашего современного общества, отстаивая условия, потребности и права всех женщин и групп меньшинств». Не так-то просто передать такой посыл при помощи меланжевой вязки. Еще более не просто и перейти от политического протеста к обычным вещам из коллекции. Под конец показа мы увидели два свитера — один, с символом Венеры, второй — с изображением двух сердец на груди, которые не несли никакого политического посыла.

В следующем сезоне Миссони отмечает 20-летний юбилей на посту креативного директора семейного бизнеса. За кулисами она поделилась, что чем ближе эта дата, тем больше времени она проводит, изучая архивы, включая собственные. В основе ДНК ее бренда — безумное сочетание паттернов и цветов во всей их экстравагантной пышности. Иногда Миссони излишне увлекается немыслимым разнообразием, но все чаще она ограничивается одним паттерном на весь лук или более утонченными комбинациям. Она отдает предпочтение прямым силуэтам, создавая образ спортивного шика: стройное клетчатое пальто с обрезанными брюками из меланжевой вязки, яркие водолазки,  приталенные жакеты.

После поклона Missoni, вокруг самого дизайнера на подиуме появилась ее семья, которая передала ей микрофон. «Между нами есть связь, благодаря которой мы остаемся сильными и в безопасности. Связь, которая объединяет тех, кто уважают права всех людей», — заявила Миссони, пригласив зрителей подняться к ней на подиум, чтобы «продемонстрировать миру, что модное сообщество едино и бесстрашно». Некоторые приняли ее приглашение, но намного больше зрителей лишь кивали в знак согласия, спеша к выходу из зала.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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