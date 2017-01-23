Зазеркалный мир на показе Chanel Haute couture Spring 2017

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В прошлом сезоне виртуоз Карл Лагерфельд трансформировал белоснежное помещение Grand Palais в швейную мастерскую для того, чтобы присутствующие гости смогли детально рассмотреть сложный технологический путь создания кутюрной коллекции Fall 2016. По всему периметру пространства организаторы расположили абсолютно все швейные принадлежности, от тканей и манекенов до широких столов и выкроек, за которыми работали мастера швейного дела. Однако сегодняшний показ кардинально отличался от предыдущего. Традиционно, посетить шоу Chanel в отеле Grand Palais, где на этот раз организаторы разместили множество зеркал, собралось весьма внушительное количество звездных гостей, критиков и журналистов.

Вдохновившись формой чайной ложки, креативный директор французского Дома Chanel использовал именно ее силуэт для создания кутюрной коллекции. Перед началом шоу дизайнер зарисовал на бумаге плавные формы, на которые, как он утверждает, его вдохновила скульптура ХХ века швейцарского художника Альберто Джакометти под названием «Женщина-ложка». В работе Джакометти, выдержанной в традициях архаики, скрывается главный символ женщины-матери, которая обладает округлыми очертаниями.

Эффект узкой талии, а также изящных бедер дизайнер смог достичь при помощи широкого пояса и пышной баски, которая лишь подчеркнула утонченную женственную фигуру. Большая часть образов включала данные элементы, при этом менялись только фактуры, вариации твида на жакетах и цвета тканей. Открыла показ модель в зеленом костюме, который состоял из пиджака и юбки длинной до уровня колен. Образ был дополнен черным бантом на шее, а также туфлями-лодочками металлического цвета.

Помимо костюмов, на показе также были продемонстрированы длинные платья в пол с детализированной вышивкой и оборками, классические твидовые пальто, коктейльные платья со сложной драпировкой и глубокими вырезами. Пышные платья, накидки и рукава нежно-розового оттенка со страусиными перьями напоминали наряды эпохи 1930-х. Наиболее запоминающийся наряд достался музе Карла Лагерфельда — 17-летней актрисе Лили-Роуз Депп. Восходящая звезда кино появилась на подиуме в самом пышном розовом платье из всех представленных. Сложную юбку и пышные рукава с многочисленными драпировками дополнял полупрозрачный верх платья и, конечно же, широкий пояс.

Подготовила Екатерина Горбенко