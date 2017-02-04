Женщины французских лейтенантов в коллекции POUSTOVIT FW 17-18

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В этом сезоне Лилия Пустовит представила на подиуме атмосферу послевоенной эпохи. Вдохновленная образом Марион Котийяр, дизайнер показала женственную, нежную и чувственную коллекцию в фирменном стиле бренда POUSTOVIT.

«Так же, как одна эпоха сменяет другую, так и хрупкие цветы и нежные чувства способны развеять суровость военной атмосферы, принося с собой необходимые всем любовь и тепло», – говорит Лилия Пустовит.

В коллекцию вошли широкие юбки и брюки из мягкой шерсти, пальто из кашемира с меховыми воротниками, а также платья из тонкого кружева и блестящих тканей с люрексом в клетку. Для принтов на шелковых платьях POUSTOVIT выбрали серебристые блики инея, скрывающего под собой цветок, замерший от неожиданной красоты природы в снегу. На подиуме преобладали винные, ягодные оттенки красного на черном, насыщенные густые цвета бархата и велюра.

Прямую трансляцию с показа можно посмотреть на Facebook-странице Неделя моды.