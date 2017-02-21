Живописные узоры в коллекции Erdem FW 17-18

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В своей новой коллекции Эрдем Моралиоглу раздумывает о выдуманной «встрече между двумя женщинами, которой никогда могло не случится». Речь идет о прапрабабушках Эрдема. Мать Моралиоглу — англичанка, а отец — турецкий инженер-химик. Своих детей, включая Эрдема и ее сестру Сару они воспитывали в канадском городе Монреаль. После того как родители Эрдема умерли у детей не осталось никакого визуального доказательства и фотографий их прапрабабушек. Дизайнер объяснил:

«Мы знаем, что корни по папиной линии идут с востока Турции. Прапрабабушка жила рядом с сирийской границей. В тот период в этом регионе наблюдалась очень напряженная ситуация. Война привела к перемещению миллионов беженцев в Турции и, следовательно, по всей Европе. Это период один из величайших геополитических и гуманитарных катастроф нашего времени».

Одежду Erdem часто классифицируют как принадлежащую к возвышающим и эскапическим тенденциям моды. Творческий мир Эрдема всегда вмещает в себя исторический подтекст. Отсюда в осенне-зимней коллекции отсылки к богатству Османской империи, а также обилие цветочных узоров. Вдохновившись картинами XVIII, XIX века с изображениями женщин из гарема Эрдем пытается трансформировать красоту целой цивилизации, а также давно утерянного наследства.

В коллекции, безусловно, присутствует турецкая нить, которая прочитывается с помощью вырезов и вышивки, заимствованной из традиционного народного костюма. Английская сторона Эрдема проявляется в гипюре и кружеве, в миниатюрной живописи, которая сформировала мозаику на прекрасных шелковых и бархатных платьях, а также ярко-желтых строгих пальто. Закрывали показ два выхода в изящных платья в темно-фиолетовой гамме, которые самую малость отвлекли от «основного сюжета» показа.

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Подготовила Екатерина Горбенко