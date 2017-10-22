Журнал Lui опубликовал обнаженные снимки Сары Сампайо без ее разрешения

Топ-модель и ангел Victoria’s Secret Сара Сампайо обвинила мужское французское издание Lui в неправомерном размещении ее обнаженных фото на страницах журнала. Девушка присоединилась к флешмобу #MyJobShouldNotIncludeAbuse («Моя работа не должна предусматривать насилие»), с помощью которого девушки в социальных сетях делятся историями о сексуальных домогательствах и насилии в модной индустрии. В своем аккаунте в Instagram девушка сделала публикацию, где рассказала о том, что согласилась сняться для издания только с одним условием, что на фото она будет одета.
«С Lui у нас была договоренность – на съемке осеннего номера не будет наготы, однако сотрудники журнала продолжали настаивать, чтобы я разделась. Весь съемочный день я была вынуждена защищать свои права, как женщины и профессионала, и постоянно проверять, что мое тело достаточно прикрыто. Когда мы пересматривали финальные снимки, я заметила, что на некоторых фотографиях определенные участки моего тела были недостаточно прикрыты, и я попросила не использовать эти кадры в журнале. Редакторы пообещали этого не делать, но обманули меня, поставив на обложку обнаженный снимок», – написала Сара.
После девушка добавила, что намерена наказать Lui и подать на них в суд.
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