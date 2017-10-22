Журнал Lui опубликовал обнаженные снимки Сары Сампайо без ее разрешения

Топ-модель и ангел Victoria’s Secret Сара Сампайо обвинила мужское французское издание Lui в неправомерном размещении ее обнаженных фото на страницах журнала. Девушка присоединилась к флешмобу #MyJobShouldNotIncludeAbuse («Моя работа не должна предусматривать насилие»), с помощью которого девушки в социальных сетях делятся историями о сексуальных домогательствах и насилии в модной индустрии. В своем аккаунте в Instagram девушка сделала публикацию, где рассказала о том, что согласилась сняться для издания только с одним условием, что на фото она будет одета.

«С Lui у нас была договоренность – на съемке осеннего номера не будет наготы, однако сотрудники журнала продолжали настаивать, чтобы я разделась. Весь съемочный день я была вынуждена защищать свои права, как женщины и профессионала, и постоянно проверять, что мое тело достаточно прикрыто. Когда мы пересматривали финальные снимки, я заметила, что на некоторых фотографиях определенные участки моего тела были недостаточно прикрыты, и я попросила не использовать эти кадры в журнале. Редакторы пообещали этого не делать, но обманули меня, поставив на обложку обнаженный снимок», – написала Сара.

После девушка добавила, что намерена наказать Lui и подать на них в суд.

I was reluctant even scared about posting this but now more than ever is important to speak out! As models and as women, we need to stand together and demand the respect we deserve. Keep ➡️➡️ #MyJobShouldNotIncludeAbuse A post shared by Sara Sampaio (@sarasampaio) on Oct 19, 2017 at 11:01am PDT

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