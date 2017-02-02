Золотые единороги в коллекции NAVRO FW 17-18

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В основу большинства коллекций украинского дизайнера Ольги Навроцкой ложатся уникальные принты и паттерны. «Несмотря на все трудности, наши принты — это то, что действительно выделяет бренд NAVRO на фоне всех остальных. Даже когда мне хочется поменять что-то в коллекции и отойти от привычного дизайна — в итоге я все равно возвращаюсь к принтам, ведь это ДНК бренда», — поделилась с редакцией FW-Daily Ольга.

Не смогла отказаться от насыщенных рисунков и ярких аппликаций на тканях Навроцкая и в новой осенне-зимней коллекции 2017 под названием «Unicorns don’t cry». В рамках второго дня Mersedes-Benz Kiev Fashion Days, бренд NAVRO представил серию платьев, кожаных курток и пальто с разноцветными молниями и каплями дождя. Показ открыла модель в ярко-красном длинном платье, на котором золотыми нитями были вышиты единороги, а также в красной меховой шубе из натуральной овчины. Второй выход был более контрастным. Платье на модели приобрело темный оттенок, при этом сохранился повторяющийся принт.

Как и в предыдущем сезоне, дизайнер использует большое количество денима и черной кожи. Однако на этот раз, изделия, выполненные из этого материала приобретают другую форму. Комбинированный деним разных оттенков и фактуры используется при пошиве платьев с необработанными краями и подчеркнутой линией талии, а также джинсов бойфрендов с рваными участками в области колен. Каждый выход сопровождается золотыми аксессуарами, поясами, черной обувью макри L’Carvari на высоком каблуке, а также черными головными уборами в форме корон с надписью «Diversity», «Romance» и «Say Hello».

Фото: Константин Черничкин/MBKFD

Текст: Екатерина Горбенко