Звезды Голливуда собрались на прощальный вечер Барака Обамы

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В то время как Дональд Трамп все еще продолжает тщетные попытки собрать звездных гостей для предстоящей инауграции 20 января, прощальный вечер Барака Обамы был более чем полон знаменитостей.

В пятницу вечером президент и первая леди провели их последний прием принимала в Белом доме и пригласили всех своих знаменитых друзей. Среди гостей были Джон Ледженд и Крисси Тейген , Бейонсе и Jay-Z, Соланж Ноулз (которая еще и выступила на вечере), Мерил Стрип, Брэдли Купер, Лена Данхэм, Гвинет Пэлтроу, Том Хэнкс, Джордж Клуни и Амаль, а также многие другое.

Несмотря на то, что фотографировать внутри было запрещено, прежде чем отключить свои телефоны, некоторые гости все же успели разместить фото в социальных сетях.

We were White House bound and later rang in his birthday there! IT was the time of our life! #BarackObamaIsForeverMyPresident HAPPYBIRTHDAYBABY A photo posted by kellyrowland (@kellyrowland) on Jan 7, 2017 at 11:30am PST

Stumbling out of the White House at 4am after an incredible night celebrating 8 incredible years. 😭 A photo posted by Olivia Wilde (@oliviawilde) on Jan 7, 2017 at 2:10am PST

When the squad takes over The White House #squadgoals 💪🏽 A photo posted by LaLa (@lala) on Jan 7, 2017 at 9:22am PST

This is about to be an AMAZING night…. A photo posted by Will Packer (@willpowerpacker) on Jan 6, 2017 at 6:20pm PST

Судя по всему, стране действительно будет не хватать президента Обамы.

Подготовила Анастасия Малая