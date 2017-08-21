16 вопросов Александру Сазонову о бизнесе и fashion-индустрии

Очень часто идея нового бизнеса рождается спонтанно за воодушевленной беседой с друзьями, но так и не воплощается в реальность. Эта история не про нашего собеседника. Александр Сазонов запустил продуктовую IT-компанию Competera совместно со своими друзьями. О том, как сделать крутой стартап и выйти на глобальный рынок, о будущем fashion-индустрии и выступлении на Innovation Business Forum читайте ниже.

Как вы считаете, что нужно любому бизнесу на старте?

Самое важное на старте — найти ярко выраженную проблему, которую бизнес способен решить лучше, чем это делают все существующие решения.

Какие бы три совета из классического бизнеса или IT вы бы дали начинающим дизайнерам одежды?

Научиться делать А/В тестирование продуктов. Прежде чем заниматься реализацией идей, просчитать, какой эффект они принесут в финансовом эквиваленте. Строить эффективные команды.

Правда ли, что ваш продукт получил первых клиентов без больших вложений в маркетинг? Важно ли на старте иметь маркетинговую стратегию?

Да, правда. Первого клиента мы получили вообще без инвестиций в маркетинг — просто отправили компании (АЛЛО) e-mail с аномальной ценой, найденной на ее сайте. Через неделю мы подписали контракт.

Маркетинговая стратегия нужна в тот момент, когда у бизнеса уже есть точное понимание целевой аудитории, портрета и jobs-to-be-done клиента.

Что делать, чтобы у команды и основателя не опускались руки при малой прибыли на первых этапах?

Это одна из ключевых задач основателя — научиться вдохновляться самостоятельно и постоянно вдохновлять команду. Каждый ищет свои источники, для меня это общение с другими предпринимателями, чтение статей и книг, просмотр выступлений лидеров различных индустрий.

По сути, каждый украинский дизайнер — стартап. Стоит ли таким стартапам начинать самостоятельно или сразу привлекать инвесторов?

Я верю в ограниченность ресурсов. Их отсутствие помогает принимать самые правильные и оптимальные решения. Когда у бизнеса недостаточно денег, связей или других элементов, появляется своеобразный азарт достичь поставленных целей без них.

Какие главные секреты успешного ведения бизнеса с друзьями?

Доверие. Без него никак. Следующее по важности — системность подхода к ведению бизнеса: четкие измеримые цели и жесткое разделение зон ответственности.

Вам достаточно быстро удалось найти клиентов, что стало ключевым фактором?

Правильно выбранное время запуска проекта, полная концентрация на потребностях клиента и скорость доставки счастья — мы быстро и качественно решаем важные для прибыльности клиента задачи.

Возможно ли это в fashion-индустрии, ведь в IT все процессы проходят более оперативно. На ваш взгляд, в модном бизнесе сложнее сделать уникальное предложение?

Стартапы можно создавать в любой индустрии. На рынке fashion-стартапов есть и примеры «быстрых» компаний, которые выпускают новые коллекции каждые несколько недель (H&M, Zara), и примеры так называемых единорогов — компаний с миллиардным оборотом. После четырех лет создания продукта я уверен, что сила — в команде и отлаженных процессах.

Почему вы решили делать бизнес B2B? Почему вы не открыли собственный ретейл?

С этого и начиналась история Competera — мы делали свой интернет-магазин. В процессе мы увидели, что на рынке нет подходящего решения для работы с ценообразованием в ретейле — и решили его создать. Так появился наш SaaS-продукт, который открыл компании доступ к глобальному рынку. Как запустить качественный продукт, если на конкурентном рынке уже существует достаточно высокая плотность? Как бизнесу найти свою уникальность?

Конечно, идеальный вариант — продолжать искать менее конкурентную нишу. Если же такой возможности нет, нужно найти возможность конкурентной дифференциации — делать что-то одно в десятки раз лучше конкурентов.

Через сколько лет fashion-индустрия придет к тому, что такой сервис, как ваш, будет необходим любому ретейлеру?

Если перефразировать известную цитату Гибсона, можно сказать что «fashion уже пришел к этому, только не игроки это осознали». Гибкое ценообразование помогает ретейлерам отстроиться от конкурентов, тестировать разные ценовые стратегии, зарабатывать больше независимо от сезона, прогнозировать будущие продажи и получать десятки других преимуществ перед конкурентами.

Есть ли у вас клиенты из fashion-индустрии?

Прямых клиентов из fashion-индустрии пока нет, но есть консалтинговые компании, которые получают от нас данные о fashion-рынке и готовят на их основании отчеты и исследования.

Считаете ли вы, что в Украине уже образовалась своя «Кремниевая долина»?

В Украине очень сильное стартап-движение, возьмите хотя бы MacPaw, Readdle или Grammarly. UNIT.City — отличная инициатива с хорошим потенциалом, но сравнивать ее с «Кремниевой долиной» — как минимум преждевременно, еще многое нужно сделать.

Важно ли для вас передавать свои знания другим людям?

Это обязательное условие моего личного развития. Я верю в то, что шеринг знаний позволяет лучше и полнее разобраться в изучаемом предмете.

Почему вы решили принять приглашение выступить на Innovation Business Forum by KFI?

Мне хочется, чтобы больше людей верило в свои силы и строило глобальные компании. И своим примером я хочу показать, что для этого вовсе не обязательно уезжать из Украины.

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