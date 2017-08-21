16 вопросов Александру Сазонову о бизнесе и fashion-индустрии

Очень часто идея нового бизнеса рождается спонтанно за воодушевленной беседой с друзьями, но так и не воплощается в реальность. Эта история не про нашего собеседника. Александр Сазонов запустил продуктовую IT-компанию Competera совместно со своими друзьями. О том, как сделать крутой стартап и выйти на глобальный рынок, о будущем fashion-индустрии и выступлении на Innovation Business Forum читайте ниже.
Как вы считаете, что нужно любому бизнесу на старте?
Самое важное на старте — найти ярко выраженную проблему, которую бизнес способен решить лучше, чем это делают все существующие решения.
Какие бы три совета из классического бизнеса или IT вы бы дали начинающим дизайнерам одежды?
- Научиться делать А/В тестирование продуктов.
- Прежде чем заниматься реализацией идей, просчитать, какой эффект они принесут в финансовом эквиваленте.
- Строить эффективные команды.
Правда ли, что ваш продукт получил первых клиентов без больших вложений в маркетинг? Важно ли на старте иметь маркетинговую стратегию?
Да, правда. Первого клиента мы получили вообще без инвестиций в маркетинг — просто отправили компании (АЛЛО) e-mail с аномальной ценой, найденной на ее сайте. Через неделю мы подписали контракт.
Маркетинговая стратегия нужна в тот момент, когда у бизнеса уже есть точное понимание целевой аудитории, портрета и jobs-to-be-done клиента.
Что делать, чтобы у команды и основателя не опускались руки при малой прибыли на первых этапах?
Это одна из ключевых задач основателя — научиться вдохновляться самостоятельно и постоянно вдохновлять команду. Каждый ищет свои источники, для меня это общение с другими предпринимателями, чтение статей и книг, просмотр выступлений лидеров различных индустрий.
По сути, каждый украинский дизайнер — стартап. Стоит ли таким стартапам начинать самостоятельно или сразу привлекать инвесторов?
Я верю в ограниченность ресурсов. Их отсутствие помогает принимать самые правильные и оптимальные решения. Когда у бизнеса недостаточно денег, связей или других элементов, появляется своеобразный азарт достичь поставленных целей без них.
Какие главные секреты успешного ведения бизнеса с друзьями?
Доверие. Без него никак. Следующее по важности — системность подхода к ведению бизнеса: четкие измеримые цели и жесткое разделение зон ответственности.
Вам достаточно быстро удалось найти клиентов, что стало ключевым фактором?
Правильно выбранное время запуска проекта, полная концентрация на потребностях клиента и скорость доставки счастья — мы быстро и качественно решаем важные для прибыльности клиента задачи.
Возможно ли это в fashion-индустрии, ведь в IT все процессы проходят более оперативно. На ваш взгляд, в модном бизнесе сложнее сделать уникальное предложение?
Стартапы можно создавать в любой индустрии. На рынке fashion-стартапов есть и примеры «быстрых» компаний, которые выпускают новые коллекции каждые несколько недель (H&M, Zara), и примеры так называемых единорогов — компаний с миллиардным оборотом. После четырех лет создания продукта я уверен, что сила — в команде и отлаженных процессах.
Почему вы решили делать бизнес B2B? Почему вы не открыли собственный ретейл?
С этого и начиналась история Competera — мы делали свой интернет-магазин. В процессе мы увидели, что на рынке нет подходящего решения для работы с ценообразованием в ретейле — и решили его создать. Так появился наш SaaS-продукт, который открыл компании доступ к глобальному рынку.Как запустить качественный продукт, если на конкурентном рынке уже существует достаточно высокая плотность? Как бизнесу найти свою уникальность?
Конечно, идеальный вариант — продолжать искать менее конкурентную нишу. Если же такой возможности нет, нужно найти возможность конкурентной дифференциации — делать что-то одно в десятки раз лучше конкурентов.
Через сколько лет fashion-индустрия придет к тому, что такой сервис, как ваш, будет необходим любому ретейлеру?
Если перефразировать известную цитату Гибсона, можно сказать что «fashion уже пришел к этому, только не игроки это осознали». Гибкое ценообразование помогает ретейлерам отстроиться от конкурентов, тестировать разные ценовые стратегии, зарабатывать больше независимо от сезона, прогнозировать будущие продажи и получать десятки других преимуществ перед конкурентами.
Есть ли у вас клиенты из fashion-индустрии?
Прямых клиентов из fashion-индустрии пока нет, но есть консалтинговые компании, которые получают от нас данные о fashion-рынке и готовят на их основании отчеты и исследования.
Считаете ли вы, что в Украине уже образовалась своя «Кремниевая долина»?
В Украине очень сильное стартап-движение, возьмите хотя бы MacPaw, Readdle или Grammarly. UNIT.City — отличная инициатива с хорошим потенциалом, но сравнивать ее с «Кремниевой долиной» — как минимум преждевременно, еще многое нужно сделать.
Важно ли для вас передавать свои знания другим людям?
Это обязательное условие моего личного развития. Я верю в то, что шеринг знаний позволяет лучше и полнее разобраться в изучаемом предмете.
Почему вы решили принять приглашение выступить на Innovation Business Forum by KFI?
Мне хочется, чтобы больше людей верило в свои силы и строило глобальные компании. И своим примером я хочу показать, что для этого вовсе не обязательно уезжать из Украины.
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