3 цвета Pantone названы в честь известных личностей

Институт цвета Pantone ежегодно определяет тренды в цветах, которым мы покорно следуем. Кроме создания новых оттенков, их отбора, анализа рынка и определения актуальности, Pantone выделяет главных героев поп-культуры и разрабатывает именные оттенки в их честь.

Предлагаем узнать, кто же эти фавориты Института, которым посвящают цвета.

Принс

Как дань творчеству американского исполнителя Принса, который ушел из жизни в 2016 году, Pantone создал оттенок Love Symbol #2. Вдохновением при разработке послужила одна из самых значимых в карьере музыканта песен – Purple Rain, и пианино фиолетового цвета.

«Фиолетовый – цвет, который является прямой ассоциацией с Принсом. Это уникальный способ увековечить его личность», – прокомментировал Трой Картер, представитель компании The Prince Estate.

Ричард Николла

Принс стал не единственным, кому посмертно посвятили цвет. Австралийский дизайнер Ричард Николла, который работал с такими брендами, как Louis Vuitton, Fred Perry и Topshop, скончался на 39-м году жизни от сердечного приступа. Работы Николла настолько повлияли на работников Pantone, что вместе с родными и близкими друзьями дизайнера они создали именной оттенок – Nicoll Blue.

Миньоны

Единственные герои списка, которые не отличились выдающимся вкладом в музыку или моду, а стали знамениты благодаря своему уникальному цвету. После успеха мультфильма «Миньоны», где главные роли сыграли забавные персонажи желтого цвета, именуемые Миньонами, Pantone осознали их значительное влияние на поп-культуру. Буквально через несколько месяцев мир увидел нежно-желтый оттенок – Minion Yellow.

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