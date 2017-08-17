Личности, Новости моды

7 лучших образов Эммы Стоун

Иванна Петрович
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Авторитетное издание Forbes составило ежегодный список самых высокооплачиваемых актрис. Третье место заняла Дженнифер Лоуренс с доходом в 24 млн долларов, второе – Дженнифер Энистон с 25,5 млн, а на первом оказалась Эмма Стоун, которая обзавелась 26 миллионами. Естественно, нам хочется обсудить стиль обладательницы первого места – Эммы Стоун. Напомним, что в прошлом году список возглавила Дженнифер Лоуренс.

Американская актриса в возрасте 28 лет уже обзавелась «Оскаром», тремя наградами «Премии Гильдии киноактеров США» и неоднократно выступала лауреатом «Золотого глобуса» и BAFTA. Увеличить в несколько миллионов свой доход в 2017 девушке удалось за счет мюзикла Ла-Ла Ленд, который собрал в прокате более 445 миллионов.

Кроме профессиональной актерской игры, Стоун отличилась и в модном мире. Каждый ее выход на красную дорожку детально продуман и всегда высоко оценивается модными критиками. Редакция FW-Daily проанализировала лучшие выходы в свет актрисы и собрала самые яркие из них.

Премьера фильма «Иррациональный человек» в Каннах

Бренд: Christian Dior Couture

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Премия «Золотой Глобус»

Бренд: Lanvin

Премьера фильма «Новый Человек-паук: высокое напряжение»

Бренд: Lanvin

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Премьера фильма «Ла Ла Ленд»

Бренд: Giambattista Valli

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Премия «Оскар»

Бренд: Elie Saab

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Премия «Золотой Глобус»

Бренд: Valentino

wards at The Beverly Hilton Hotel on January 8, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Премия «Оскар»

Бренд: Givenchy Couture

Feb 26, 2017 - Hollywood, California, U.S. - EMMA STONE during red carpet arrivals for the 89th Academy Awards ceremony. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press)

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