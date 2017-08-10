Воплощение американской красоты: Дженнифер Лоуренс снялась для обложки сентябрьского выпуска Vogue

Каждый новый сентябрьский выпуск журнала Vogue обязан подавать пример и поражать масштабностью, качеством и креативом. В этом году обложка номера станет 125-й для журнала. По традиции главный редактор Анна Винтур выбрала знаменитость, которая по ее мнению отождествляет дух времени и является знаковой фигурой как для модной индустрии, так и для общества в целом.

По мнению Винтур, такой личностью можно считать Дженнифер Лоуренс. 26-летняя актриса не раз становилась лицом рекламных кампаний модных брендов, самой знаковой можно назвать съемку для Dior.

Дженнифер Лоуренс для рекламной кампании Dior осень-зима, 2017

В этом году глянец решил удивить количеством обложек – их Vogue представил 4. Идеей послужила концепция американской красоты и архивные выпуски издания вплоть до 1893 года. Снять cover-story пригласили фотографов Энни Лейбовиц, Брюса Вебера и дуэт Инез ван Ламсвеерде и Винудха Матадина, а также художника Джона Каррена.

В качестве локаций были выбраны американское ранчо, фотостудия и палуба парохода, проходящего мимо Статуи Свободы в Нью-Йорке, где девушка позирует в нарядах от Versace, Dior и Ralph Lauren из последних коллекций.

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