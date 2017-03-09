Анна Винтур поделилась впечатлениями о неделе моды в Париже

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Главный редактор американской версии журнала Vogue — Анна Винтур рассказала о своих впечатлениях о заключительной неделе моды в Париже. «Я никогда не забуду невероятную обувь с парижской недели моды, которая присутствовала во многих коллекциях. Не забуду также и фантастическое шоу Карла Лагерфельда в пространстве Grand Palais, где разместилась огромная ракета и ярко блистала обувь. Она просто прекрасна. Шоу Стеллы Маккартни было очень оптимистичным. Девушки веселились и танцевали под музыкальную композицию Джорджа Майкла. Не менее впечатляющий показ, переполненный языческими мотивами — Alexander McQueen», — прокомментировала Винтур.

Подготовила Екатерина Горбенко