Видео

Анна Винтур поделилась впечатлениями о неделе моды в Париже

Screen Shot 2017-03-13 at 9.21.24 AM
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Главный редактор американской версии журнала Vogue — Анна Винтур рассказала о своих впечатлениях о заключительной неделе моды в Париже. «Я никогда не забуду невероятную обувь с парижской недели моды, которая присутствовала во многих коллекциях. Не забуду также и фантастическое шоу Карла Лагерфельда в пространстве Grand Palais, где разместилась огромная ракета и ярко блистала обувь. Она просто прекрасна. Шоу Стеллы Маккартни было очень оптимистичным. Девушки веселились и танцевали под музыкальную композицию Джорджа Майкла. Не менее впечатляющий показ, переполненный языческими мотивами — Alexander McQueen», — прокомментировала Винтур.

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Screen Shot 2017-03-13 at 8.58.52 AM

Шарлиз Терон в шпионском боевике «Атомная блондинка»

005-azzedine-alaia-theredlist

Документальный фильм об Аззедине Алайя появился в свободном доступе

10 лучших показов FW 17-18 недели моды в Париже