Новости моды

Без пикселей: Обложку журнала Elle сняли на iPhone

Иванна Петрович
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Печатная пресса экспериментирует и старается привлечь к себе как можно больше новой аудитории. В этот раз в центре событий оказался австралийский выпуск журнала Elle, снимок для обложки которого был сделан на iPhone 7 Plus. Это одно из первых печатных изданий о моде, решившихся на подобную авантюру. Ранее фото, снятое с помощью смартфона, помещали на обложку журналы Interview, Billboard Magazine, Condé Nast Traveler.

Героиней съемки стала блогер Маргарет Жанг. Запечатлеть fashion-историю пригласили Жоржа Энтони. По словам Энтони, такой вид съемки, без использования тонн аппаратуры, дает почувствовать себя более свободно.

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