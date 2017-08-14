Мода, Тренды

Ближе к телу: 6 трендов нижнего белья от передовых брендов

Екатерина Попова
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Нижнее белье по праву можно считать главной частью гардероба, хоть оно и скрыто от глаз окружающих. Откровенное прозрачное боди, черное соблазнительное кружево под одеждой способно придать столько уверенности, сколько не подарит ни одно платье. У нас есть еще одно поле для экспериментов, и совершенно не важно, кто сможет оценить их, кроме нас самих. Редакция выяснила, какое нижнее белье модно в 2017.

В мире нижнего белья красота всегда идет рука об руку с комфортом. Сейчас дизайнеры провозгласили так называемое «возвращение в невинность». Отсюда и трусы с завышенной талией, кружевная магия и корсеты. Не обошлось и без контрастов: красочность соседствует со сдержанностью, романтичность с экстравагантностью, а целомудрие с раскованностью.

Мы нашли для вас лучшие комплекты белья и выделили 6 трендов от передовых брендов: Zhilyova lingerie, Keosme, Nonstop, Weird Bird, J I Λ – atelier.

Бралетт с корсетной посадкой

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Боди

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Черное кружево

Трусы с завышенной талией

Прозрачность

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Надписи

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Are you ready for #boytears? zhilyova.com #zhilyovalingerie

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