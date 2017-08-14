Ближе к телу: 6 трендов нижнего белья от передовых брендов

Нижнее белье по праву можно считать главной частью гардероба, хоть оно и скрыто от глаз окружающих. Откровенное прозрачное боди, черное соблазнительное кружево под одеждой способно придать столько уверенности, сколько не подарит ни одно платье. У нас есть еще одно поле для экспериментов, и совершенно не важно, кто сможет оценить их, кроме нас самих. Редакция выяснила, какое нижнее белье модно в 2017.

В мире нижнего белья красота всегда идет рука об руку с комфортом. Сейчас дизайнеры провозгласили так называемое «возвращение в невинность». Отсюда и трусы с завышенной талией, кружевная магия и корсеты. Не обошлось и без контрастов: красочность соседствует со сдержанностью, романтичность с экстравагантностью, а целомудрие с раскованностью.

Мы нашли для вас лучшие комплекты белья и выделили 6 трендов от передовых брендов: Zhilyova lingerie, Keosme, Nonstop, Weird Bird, J I Λ – atelier.

Бралетт с корсетной посадкой

A girl is a gun❤ Долгожданный сет Winona снова в наличии. #zhilyovalingerie A post shared by @zhilyova_lingerie on Jul 24, 2017 at 9:56am PDT

Боди

Черное кружево

•Чёрное кружево, синоним страсти. Если вы знаете, что-то более притягательное, можете оспорить• •Set 60 •1490 uah •weirdbirdbrand.com A post shared by КУПАЛЬНИКИ 👙НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ ⚡️ (@weird_bird) on Aug 26, 2016 at 1:26am PDT

Трусы с завышенной талией

Прозрачность

Надписи

Are you ready for #boytears? zhilyova.com #zhilyovalingerie A post shared by @zhilyova_lingerie on Aug 7, 2017 at 11:11am PDT

Читайте также:

Классика жанра: Эль Фэннинг и Зои Кравиц в рекламной кампании Tiffany & Co.

Как выглядит неожиданный новый тренд, которым мы обязаны супермоделям