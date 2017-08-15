Что бы носили постояльцы Sleeper Hotel, если бы он существовал

Украинский бренд Sleeper, специализирующийся на изготовлении пижам и халатов, знает, как должны выглядеть вещи для сна и комфортного отдыха дома. В рамках коллекции осень-зима 2017-2018 бренд представил новинку — халаты с логотипом своего воображаемого отеля Sleeper Hotel.

Длинные белые махровые халаты не содержат лишних принтов и деталей, лишь лаконичную вышивку в виде розы и надпись Sleeper Hotel. Сочетать комфортную модель соосновательницы марки Катя Зубарева и Ася Вареца советуют с комнатными тапками и базовой белой футболкой с аналогичным рисунком. Хоть побывать в отеле Sleeper и не удастся, представить себя их постояльцем можно.

Помимо халатов, в коллекцию вошли классические шелковые пижамы, которые дизайнеры дополняют крупной полоской и разрезами на рукавах в оттенках красного, белого и черного.

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