Что готовят Гоша Рубчинский и Рената Литвинова

Для российского режиссера Ренаты Литвиновой, как и для Гоши Рубчинского, важна связь культуры и моды. Литвинова, чей стиль в одежде далек от эстетики Рубчинского, давно присматривалась к его творчеству. Первым их сотрудничеством стал 17-минутный ролик «День моей смерти» о творчестве дизайнера, в центре внимания которого оказалась последняя коллекция его бренда. После последовала работа над пьесой «Северный ветер» для театра МХТ им. Чехова, где Гоша выступил в роли костюмера.

Спустя несколько месяцев в сети появились слухи, что дуэт работает над новым проектом. В своем Instagram-аккаунте девушка поделилась фото с Рубчинским, подписав публикацию: «У нас съемки». Какое участие принимает Рубчинский в процессе, неизвестно, но уверены: результат удивит концептуальностью.

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