Что между Романом Абрамовичем и Анджелиной Джоли

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одной из самых обсуждаемых тем этого года. После расставания они долго поодиночке давали скудные комментарии о своем самочувствии и жизни «до» и «после». На несколько дней о скандальном разводе заставило забыть расставание русского миллиардера Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой.

Роман Абрамович, который занимает 139-е место в рейтинге самых богатых людей мира, состоял в браке с Жуковой 10 лет. После развода они остались друзьями и сообщили, что намерены продолжать вместе воспитывать детей и работать над созданными ранее проектами. Известно, что по результату расторжения брака Дарья получит «компенсацию» в размере 1 миллиарда евро.

Причина расставания оставалась открытым вопросом. По слухам, Абрамович давно присматривался к Джоли и не раз встречался с ней. На днях стало известно, что миллиардер сделал предложение актрисе. Джоли и Роман пока еще официально не подтвердили новость, но близкие к паре источники уверяют, что вскоре они сыграют свадьбу.

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