I love New York: Эмили Ратаковски в съемке для DKNY

После последней рекламной кампании DKNY, где Эмили Ратаковски прогуливалась по Нью-Йорку в одном нижнем белье, ожидалось, что следующая съемка станет еще более откровенной. Однако марка решила сменить концепцию.

«В Нью-Йорке на каждом шагу вас поджидает неожиданность. Осенне-зимняя коллекция вдохновлена образом современной женщины, которая живет в этом увлекательном ритме города. Именно Эмили с присущими ей беззаботностью и легкостью воплощает этот образ», – рассказал представитель бренда.

Осенне-зимнюю коллекцию 2017-18 Эмили демонстрирует на улицах Нью-Йорка. Компанию ей составили несколько парней-моделей. Эмили заигрывает с баскетболистом, банковским клерком, музыкантом и аниматором, в конце видео все они очаровываются стилем Эмили и продолжают прогуливаться по улицам города.

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