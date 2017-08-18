Что общего у сумки Helmut Lang и мусорного пакета

Обычные вещи, перешедшие в ранг luxury, явно находятся сейчас на гребне модной волны. Популярными их сделал бренд Balenciaga (помним его синюю сумку, подозрительно похожую на пакет IKEA, и бумажные пакеты почти за 2000 долларов), а вскоре присоединился Off-White с пластиковым ремешком zip tie, который ввел многих в заблуждение.

Шейн Оливер, приглашенный креативный директор Helmut Lang, решил не оставаться в стороне и поддержать этот тренд. Марка Helmut Lang сейчас на стадии активного перезапуска, как видно из их первой обновленной рекламной кампании. На данный момент бренд занимается повторным выпуском архивных предметов одежды, а параллельно с этим Оливер выпустил мусорный пакет.

Шейн перенес концептуальность дизайна из своей марки Hood By Air и создал несколько вариантов люксового пакета для мусора. Он доступен в трех цветах – черном, красном и серебряном – по цене 495 долларов.

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