Дело в деньгах: как построить успешный fashion-бизнес

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Уже 3-го февраля в Киеве стартует новый Fashion Business Forum. Три дня лекций по теме инвестиций, production и digital от владельцев действующего бизнеса и практиков, которые поделятся своим опытом выстраивания успешных компаний и брендов. Редакция FW-Daily попросила куратора форума Илью Кабачинского рассказать, за какими знаниями идти на форум и как получить максимум от каждого дня и спикера.

Летом 2016-го Kiev Fashion Institute привозил в Украину преподавателя Central Saint Martins Дарио Голлизиа. Во время своего 8-часового (да, здесь нет ошибки) мастер-класса, он не раз заметил: «Креатив в модной индустрии – это лишь часть успеха. У вас должна быть стратегия, как превратить свою коллекцию в успешный бизнес». Он раз за разом это повторял, и чем больше мне удавалось вникать в fashion-бизнес, тем больше я понимал важность его слов. Ведь, в конце концов, коллекцию нужно не просто сделать. Ее нужно продать.

Составляя с Дарьей Шаповаловой, основателем Kiev Fashion Institute, программу нового Fashion Business Forum, мы сразу поставили себе четкую задачу: хотим донести людям мысль, что коллекцию нужно продать, а не просто создать.

Поэтому программа и состоит из трех секций, каждая из которых в этом будет помогать. К примеру, в первый день Андрей Здесенко, учредитель CHARISMA Fashion Group, президент корпорации «Биосфера», расскажет, как правильно привлекать деньги на fashion-стартап. Ведь одних эскизов мало. А руководитель LMG Group Казбек Бектурсунов даст несколько советов, как правильно тратить эти деньги на международную экспансию: большинство дизайнеров зарабатывает именно на продажах за рубежом.

А в рамках второго дня целый ряд экспертов расскажет, каких ошибок не стоит допускать для сотрудничества с байерами и шоурумами, как правильно создавать бренд, собирать команду единомышленников и т.д. Ведь от правильности выполнения каждого из этапов зависит конечный результат: просрочили поставку товара в магазин – остались без заказчика на следующий сезон. И тут уж никакой креатив не поможет: в вас должны быть уверены, а значит дисциплина и выполнение контрактов – одно из важнейших заданий.

В последний день, помимо рекомендаций по использованию социальных сетей и работы с медиа, у нас есть небольшой подарок – презентация книги «Как стать лучшим редактором глянца» от шеф-редактора VOGUE Россия Анастасии Соколовой. Если вы не мечтаете о такой работе, то польза все равно будет: вы сможете узнать, как работает глянец, его сотрудники и как можно наладить с ними коммуникацию.

Особенность форума в том, что мы привезли и собрали не просто ряд крутейших экспертов – представителей Google, YouTube, Horizon Capital, LMG Group, Look At Media и других – а построили их выступления вокруг одной темы: как сделать из вашей идеи успешный локальный и международный бизнес.

От себя хочу добавить весьма важный момент: не бойтесь задавать спикерам вопросы, пусть даже они касаются ваших личных кейсов. Не хотите делать это на людях? Без проблем: каждый из них охотно остается после выступления и отвечает на все вопросы. Берите максимум знаний у человека, у которого все получилось. Это самое главное правило подобных форумов.

Напомним, Fashion Business Forum пройдет с 3 по 5 февраля в КВЦ Парковый. Ознакомиться с полной программой и приобрести билеты можно на сайте Kiev Fashion Insitute.