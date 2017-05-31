Fashion-фотограф Саша Самсонова празднует 25-й день рождения

Сегодня режиссеру и фотографу Саше Самсоновой исполняется 25 лет. Несмотря на юный возраст, она — единственный fashion-фотограф из Украины, сумевший за два года работы в Лос-Анджелесе выделиться среди американских коллег и создать самые просматриваемые видео к трекам знаменитостей. В Instagram-аккаунте Саши практически нет фотографий ее самой, только лучшие работы, а каждый ее пост — настоящее произведение искусства. Редакция FW-Daily предлагает посмотреть подборку знаковых видео авторства Саши Самсоновой, чтобы еще раз оценить ее талант и постоянное стремление к совершенству.

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