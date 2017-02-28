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Самые сексуальные кадры из нового клипа Саши Самсоновой

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Буквально вчера украинский fashion-фотограф Саша Самсонова представила свою новую режиссерскую работу — музыкальный клип, снятый для 25-летнего американского, музыкального исполнителя Кристофера Галланта. Напомним, дебютный альбом Галланта под названием «Ology» был выпущен в апреле 2016 года и получил положительные отзывы со стороны критиков как за написание песен, так и за вокальное мастерство Кристофера. «Он поет так, что у всех слушателей буквально учащается пульс», — поделилась Саша Самсонова. Редакция FW-Daily предлагает вспомнить самые сексуальные кадры из нового клипа Галланта.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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