В следующие выходные во Львове состоится грандиозное событие. Впервые в Украине будут экспонироваться работы Джанни Версаче: выставка пройдет во Львове в рамках Lviv Fashion Week с 27 по 29 октября.

В рамках ивента знаменитые изделия авторства Джанни Версаче, входящие в приватную коллекцию бразильского коллекционера и художника Александра Стефани, будут экспонироваться во Дворце Потоцких. Проведением такого мероприятия дворец присоединился к серии событий во всем мире, приуроченных к 20-летию со дня смерти дизайнера.

Коллекция Александра Стефани ранее принимала участие в ивентах в Польше, Бразилии, Германии, а в Украине ее покажут в первый раз. Она насчитывает более 500 изделий авторства Джанни Версаче, большая часть которых – знаковые объекты, навсегда вошедшие в историю моды. Сам Стефани был знаком с друзьями и коллегами дизайнера и на протяжении этих лет дополнял свою коллекцию, приобретая одежду от Джанни на благотворительных аукционах. Александр Стефани проанонсировал выставку так:

«Я думаю, что история моды несправедлива к таланту Джанни Версаче и воспринимает его творчество только как клише из-за излишне сексуальной женской одежды и ярких принтов. Я же, напротив, хочу показать намного более глубокую гениальность художника, поделившись этой коллекцией с миром».

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