Giorgio Armani посвятил два фильма фотографу Ларри Финку

Культовая фигура в мире фотографии — Ларри Финк — продолжает вдохновлять Джорджо Армани. Напомним, ранее стало известно, что дизайнер проведет выставку работ фотографа. В дополнение Армани представит два фильма о нем. Кинематограф — давняя страсть Армани, множество образов из его коллекций были созданы под влиянием кино. Модельер решил погрузиться в эту сферу полностью, выпустив фильмы «Битники» и «Тщеславие». Первый расскажет о юношеских годах Финка и его увлечении битниками и нонконформистами. Второй — о периоде громких голливудских вечеринок, где Ларри запечатлевал самые интересные моменты.

Фильмы будут представлены в миланском пространстве Armani/Silos до 30 июля.

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