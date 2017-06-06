Новости моды

Giorgio Armani посвятил два фильма фотографу Ларри Финку

Иванна Петрович
fink_work_2015040313182114

Культовая фигура в мире фотографии — Ларри Финк — продолжает вдохновлять Джорджо Армани. Напомним, ранее стало известно, что дизайнер проведет выставку работ фотографа. В дополнение Армани представит два фильма о нем. Кинематограф — давняя страсть Армани, множество образов из его коллекций были созданы под влиянием кино. Модельер решил погрузиться в эту сферу полностью, выпустив фильмы «Битники» и «Тщеславие». Первый расскажет о юношеских годах Финка и его увлечении битниками и нонконформистами. Второй — о периоде громких голливудских вечеринок, где Ларри запечатлевал самые интересные моменты.

Фильмы будут представлены в миланском пространстве Armani/Silos до 30 июля.

9e1304b98e1e347fd2abd27b4dc2a192_fitted_740x10000e34012ee6a2ef19c7528a6757083080a_fitted_740x10000

Читайте также: Жозефин Скривер примерила образ прачки в новой съемке для Vogue

Тим Уокер и Карин Ройтфельд в новой рекламной кампании Alberta Ferretti

Будет интересно

4-1 swimsuit-and-leggings-by-finch

Pull&Bear скопировал принт украинского бренда FINCH

59363b7e64da5

Известны победители премии CFDA Awards

5B2BA3C5-DCD1-42BD-9A27-1973B2F3C171_w1023_r1_s

Модные марки осудили решение Дональда Трампа о выходе США из соглашения по климату