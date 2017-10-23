Gothic queen: почему платье в готическом стиле – лучший выбор на Хеллоуин

Если когда-то одеваться в готическом стиле значило принадлежать к одной из самых модных субкультур, то позже многие его атрибуты перешли в ранг мейнстрима. Темные губы, декор из черепов, угольно-черные тени – все это составляло выгодный контраст более «радостно» одетым прохожим до тех пор, пока те не перестали всему этому удивляться. На пути от своих нишевых и андеграундных истоков ко всеобщему увлечению готикой стиль потерял свое первоначальное значение. В преддверии Хеллоуина редакция FW-Daily решила разобраться с тем, откуда берет начало один из самых выигрышных стилей для праздничного выхода на примере звездных образов.

Оказывается, роковым total look черного цвета мы обязаны XIX веку. Тогда участники движения романтиков в Европе начали поэтизировать смерть и траур, интересоваться потусторонними силами и выдумывать монстров. Они жили во время промышленной революции, когда прогресс двигался семимильными шагами и являл миру изобретения вроде паровой машины, фотоаппарата, парохода одно за другим.

Европейские романтики в свою очередь находили вдохновение в Средневековье, когда знать (а вскоре и средний класс) стала облачаться в пышные, сложнодрапированные юбки до пола, нередко украшенные перьями и контрастными орнаментами. Они обязательно были темных цветов и дополнялись объемными головными уборами.

Мы же узнали о готическом стиле благодаря Англии 70-х годов: пока панки прославляли анархию, готы бунтовали по-своему, пассивно и меланхолично оплакивая ярость, которую видели вокруг. Именно в тот период появились музыкальные группы, которые заимствовали как для песен, так и для стиля костюмов элементы эпохи романтизма и оккультизма. Удивительно, но стиль Дэвида Боуи повлиял и на проявления современной готики в моде: Энди Харриман, исследователь готического стиля в моде и музыке, упоминает, что это была «его [Дэвида Боуи. – Прим. ред.] идея о том, что быть чудаком и фриком средь бела дня можно – более того, тебя всегда примут. Без Боуи не было бы субкультуры готов».

Готическая фотосессия в итальянском Marie Claire, 2010

1977 год считается тем временем, когда готический стиль был принят в мир высокой моды. Тогда Карл Лагерфельд провел вечеринку Soirée Moratoire Noire: на пригласительных в графе «дресс-код» была надпись tenue tragique noire absolument obligatoire (черное траурное платье настоятельно рекомендуется). Готика плавно перешла и в моду уже XXI века: кроме Лагерфельда под влияние попали Гарет Пью, Рик Оуэнс, Эди Слиман, Джон Гальяно, Оливье Тейскенс и Йоджи Ямамото – стиль прослеживается в деконструкции, мрачной романтике, а нередко и нарочитой театральности их коллекций.

Селебрити, как всегда, подхватили тренд. Рианна, Леди Гага, Виктория Бекхэм, Анджелина Джоли – кто-то подошел к экспериментам с изрядной долей смелости, а кто-то использовал только отдельные готические элементы. В любом случае каждый из этих 10 образов стоит внимания, особенно в Хеллоуин, когда так хочется одеться мрачно, но очень модно.

Конечно, материал номер один для gothic look – это черное кружево, которое обеспечит нужный градус драматичности. Кристен Стюарт выбрала его утонченную вариацию: черное и белое полотна стали основой для ее платья. Черный шелк собрал множество почитателей, среди которых Мери-Кейт Олсен, Энн Хэтэуэй и Рианна – последняя решилась дополнить образ черной помадой. Виктория Бекхэм и Кэти Перри сошлись во мнении, что красная дорожка – отличная возможность надеть бархатное платье со шлейфом, а Анджелина Джоли повторила свой образ Малефисенты, примерив кожаное платье-бюстье.

Рианна, 2015

Леди Гага, 2010

Кэти Перри, 2016

Виктория Бекхэм, 2009

Анджелина Джоли, 2014

Энн Хэтэуэй, 2012

Кристен Стюарт, 2012

Эмма Стоун, 2012

Мэри-Кейт Олсен, 2012

Имоджен Путс, 2015

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