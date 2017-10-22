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Сделано роботами для людей: инновационные кроссовки Adidas поступили в продажу

Даша Гребенюк
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Завод adidas SPEEDFACTORY в немецком городе Ансбах впервые запускает масштабный проект. Серия кроссовок AM4 будет состоять из 6 моделей, каждая из которых будет изготавливаться в 6 разных городах – Лондон, Париж, Лос-Анджелес, Шанхай, Нью-Йорк, Токио – исключительно роботами.

Первая пара, Made for London AM4, сделана эксклюзивно для жителей этого мегаполиса. Для создания модели команда adidas связалась с группой потребителей в британской столице для того, чтобы узнать больше о специфических особенностях любителей бега, а позже использовать сведения для дизайна пары. Ту же тактику бренд будет применять и в остальных пяти городах. Собирая информацию непосредственно от потребителей-атлетов, adidas стремятся создать персонализированные кроссовки.

Примечательно, что завод в Ансбахе исполняет заказы в рекордно краткие сроки: все процессы – создание дизайна, производство и доставка – не занимают более 45 дней. Также кроссовки серии AM4 являются самым легким и экологически устойчивым продуктом бренда на данный момент. Кроме завода в Германии, бренд будет открывать еще один в Америке, в Атланте. Первая модель под названием Made for London AM4 выходит в продажу по цене 222,74 доллара.

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На заводе adidas SPEEDFACTORY

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Первая модель Made for London AM4

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