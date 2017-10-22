Не только биткоин: модная онлайн-платформа Frenz запустила собственную валюту

Датская fashion-платформа Frenz запустила свой способ оплаты в формате диджитал. Так называемые Fashioncoins можно использовать только в рамках этой платформы, как сообщает датский журнал Emerce.

Frenz представляет собой онлайн-платформу и приложение от V&D Concepthouse – нового предприятия, которое появилось после разорения крупного датского универмага V&D в 2015 году. С помощью Frenz пользователи могут создавать собственные мудборды и модные гардеробы, используя свои изображения и товары, представленные на Frenz. Когда пользователь совершает заказ, он получает Fashioncoins – их можно использовать для оплаты уже следующего заказа на платформе.

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