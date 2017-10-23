Хочу быть как она: как выглядит полная коллекция косметики от Джиджи Хадид для Maybelline

Неделю назад стало известно о новой коллаборации супермодели Джиджи Хадид и косметической компании Maybelline. До недавнего момента вся продукция, которая вошла в коллекцию, держалась в секрете, и вот теперь Джиджи раскрыла все карты.

Линия состоит из двух мини-коллекций (West Coast Glow и East Coast Glam) и одной палетки (The Jetsetter Palette), которая, по мнению Джиджи, может заменить целую косметичку. В первую мини-коллекцию вошли самые любимые продукты модели, которыми она пользуется почти каждый день: тушь, стробинговое стредство, кисть для глаз, матовые помады яркого оттенка, карандаш для губ, палетки теней, гелевая и жидкая подводки для глаз. С помощью этой коллекции вы сможете создать макияж с золотистым эффектом.

Продукция из коллекции East Coast Glam дублирует ту, что появлялась в первой линии, однако выполнена в других цветовых сочетаниях. Таким образом, в палитре присутствуют более естественные оттенки. Именно East Coast Glam подойдет для ненавязчивого ежедневного макияжа.

А вот палетка Jetsetter вместила в себя румяна, бронзер, хайлайтер, блеск для губ, консилер, черную подводку, кисти, тушь и аппликатор. Как считает Хадид, она отлично подойдет людям, которые часто путешествуют и не имеют возможности возить с собой много косметики. Цены на всю продукцию будут варьироваться от 8 до 15 долларов.

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