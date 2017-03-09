Итальянский Дом Fendi представил тизер нового короткометражного фильма

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22 марта на официальном сайте итальянского Дома Fendi состоится премьера короткометражного фильма под названием «Girl’s Secret» (Девичьи секреты). Режиссером экранизации стала 36-летняя француженка — Ребекка Злотовски. Короткий фильм повествует о современной Марие-Антуанетте, которая вдохновила дизайнера Карла Лагерфельда на создание коллекции Fendi S/S’17. Главную героиню играет французская актриса Сигрид Буазиз, полностью облаченная в новые наряды из весенне-летней коллекции бренда.

«Это было невероятно, — поделилась Буазиз своими впечатлениями от съемок нового короткометражного фильма. — Мне очень нравилось играть свою роль и ставить себя на место эмансипированной, свободной и уверенной в себе женщины, какой в свое время была Мария-Антуанетта. Fendi показывает нам, как быть самим собой и кем мы хотим быть: идеальное сочетание материалов, цветов и тканей, позволяет избавиться от любых правил и ярлыков».

Сюжет разворачивается в небольшой квартире, где главная героиня веселится со своими подругами всю ночь. Затем компания отправляется в боулинг и бассейн. Помимо Сигрид в экранизации также приняли участие такие модели, как Элла Ричардс, Майя Саломон и актрисы Тугба Сунгуроглу, Бьянка О’Брайен, Луиза Гринберг и Мэрилин Лима.

Подготовила Екатерина Горбенко