Итоги 2016: тренды, которые умерли в этом году

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Давно известная истина: чем более ярким must-have становится определенная вещь, тем с большей вероятностью можно сказать, что уже в следующем сезоне она превратится в моветон. Тренды уходят и приходят, поэтому если вам хочется разбираться в последних тенденциях – стоит внимательно следить за модными образами, силуэтами, цветами и предметами одежды. Они незаметно появляются в street-style отчетах и глянцевых фотосессиях и так же незаметно из них исчезают. Сегодня мы собрали для вас несколько пунктов, о которых стоит забыть, формируя свой гардероб на 2017 год. Впрочем, если вы не стремитесь заслужить титул it-girl и просто любите перечисленные тут чокеры, шубы и розовый цвет – не обращайте внимание не стремительное «течение» моды и оставайтесь верны своему стилю.

Ботинки челси

Эта модель обуви была неотъемлемым символом стиля 60-х годов, а совсем недавно снова вошла в моду. После того как Канье Уэст представил несколько моделей в своей коллекции Yezzy, ботинки челси и вовсе превратились в streetwear-тренд. В 2017 они, скорее всего, не будут пользоваться такой безумной популярностью, однако как базовый элемент гардероба, удобный, функциональный и качественный, навсегда останутся отличным демисезонным решением.

Спортивные бренды 90-х

Марки одежды, о которых все уже успели забыть – FILA, Kappa, Umbro и Diadora, в прошлом сезоне сместили Nike и Adidas с топовых позиций среди спортивных брендов. В сочетании с женственными вещами или как часть целиком брутальных луков, их фирменные лого заполонили гардеробы модников. В моде сейчас все, связанное со стилем 90-х, так что не спешите отдавать спортивную куртку младшему брату. Тем не менее, стоит учитывать, что как элемент вызывающего люмпен-стайл, подобные элементы одежды постепенно себя изживают.

Розовый цвет

Все возможные оттенки розового были тренде: от нежных пастельных цветов до насыщенной фуксии. Розовому удалось войти в базовую палитру стильных цветов, наравне с образами total-black или бежевыми оттенками. Он все еще появляется на подиуме, однако в следующем сезоне в фаворитах окажется другой необычный оттенок: несмотря на прогноз Pantone Institute, провозгласивший цветом 2017 года зеленый, дизайнеры выбрали своим фаворитом желтый.

Наброшенные на плечи шубы

Натуральный мех по популярности давно уступил место искусственному. Однако, выбрав себе верхнюю одежду, не забудьте обратить внимание на то, каким образом вы ее носите. Ресурс Fashionista подчеркивает: носить шубы набросив на плечи как кейп уже не модно, оставьте этот прием семейству Кардашьян.

Чокеры

Яркий аксессуар родом из восточной поп-культуры, изначально популярный в молодежных течениях вроде tumblr-girls, постепенно стал любимым аксессуаром стильных девушек. В нем появлялись Лили-Роуз Депп, Джиджи Хадид, Кара Делевинь, Эмили Ратаковски, Миранда Керр, а к материалам, кроме пластика и бархата, добавились драгоценные металлы и камни. Тем не менее, модные критики утверждают, что бум на чокеры прошел, и в следующем сезоне акцент на шее уже не будет столь популярным.

Та самая куртка от Saint Laurent

В своей прощальной коллекции на должности креативного директора Saint Laurent Эди Слиман довел до совершенства новую эстетику бренда, которую он кропотливо осовременивал, стараясь сохранить классические модные коды Дома. Среди широких поясов, байкерских курток и коктейльных платьев, всем гостям показа безусловно запомнилась куртка в форме сердца. В этом сезоне ее примерили все возможные it-girls мира: Кара Делевинь появилась в ней на обложке летнего выпуска W Magazine, в своих Instagram и street-style отчетах ее отметили Кендалл Дженнер, Анна Делло Руссо, Рианна и многие другие. Наверняка «меховое сердце» Слимана останется знаковой вещью для Saint Laurent, однако на данный момент про него лучше на какое-то время забыть.

Подготовила Александра Даруга