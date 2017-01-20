Новости моды

Известно имя нового главного редактора Vogue Italia

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Сегодня стало известно, что новым главным редактором Vogue Italia назначен Эмануэле Фарнети. До этого он с 2014 года возглавлял главное мужское издание страны – журнал GQ. По словам руководства издательского дома Conde Nast International, Эмануэле Фарнети способен привнести новый взгляд на работу легендарного глянцевого журнала, в то же время сохранив его неизменный традиционный стиль.

Напомним, что на должности главного редактора Эмануэле Фарнети заменит Франку Соццани, которая умерла 22 декабря 2016 года. Причиной смерти легенды модного мира стал рак легких.

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