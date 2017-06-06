Известны победители премии CFDA Awards

В Нью-Йорке вечер понедельника не проходит без громких торжеств. В Hammerstein Ballroom на Манхэттене произошло вручение CFDA Awards. Главной награды лучшего дизайнера мужской и женской коллекций удостоился бельгиец Раф Симонс, который на данный момент руководит собственной маркой Raf Simons и американским брендом Calvin Klein. Креативный директор Coach Стюарт Виверс выиграл в номинации «Дизайнер аксессуаров», а лучшим иностранным дизайнером был назван Демна Гвасалия. Премию имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды получил Рик Оуэнс.
Основателям бренда Monse и креативным директорам Oscar de la Renta Фернандо Гарсие и Лоре Ким присудили специальную премию Swarovski Awards как лучшим развивающимся талантам. Также Совет модельеров Америки отметил популярного визажиста Пэт Макграт.
Премию Fashion Icon посмертно вручили Франке Соццани — бывшему главному редактору Vogue Italia. Для произношения речи пригласили ее коллегу Анну Винтур.
Раф Симонс
Демна Гвасалия
Пэт Макграт
Белла Хадид
Диана Крюгер
Читайте также: Vetements отказывается от модных показов
Бренд Off-White представит коллекцию вместе с художницей-феминисткой