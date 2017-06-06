Новости моды

Известны победители премии CFDA Awards

Иванна Петрович
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В Нью-Йорке вечер понедельника не проходит без громких торжеств. В Hammerstein Ballroom на Манхэттене произошло вручение CFDA Awards. Главной награды лучшего дизайнера мужской и женской коллекций удостоился бельгиец Раф Симонс, который на данный момент руководит собственной маркой Raf Simons и американским брендом Calvin Klein. Креативный директор Coach Стюарт Виверс выиграл в номинации «Дизайнер аксессуаров», а лучшим иностранным дизайнером был назван Демна Гвасалия. Премию имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды получил Рик Оуэнс.

Основателям бренда Monse и креативным директорам Oscar de la Renta Фернандо Гарсие и Лоре Ким присудили специальную премию Swarovski Awards как лучшим развивающимся талантам. Также Совет модельеров Америки отметил популярного визажиста Пэт Макграт.

Премию Fashion Icon посмертно вручили Франке Соццани — бывшему главному редактору Vogue Italia. Для произношения речи пригласили ее коллегу Анну Винтур.

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Раф Симонс

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Демна Гвасалия

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Пэт Макграт

Mandatory Credit: Photo by Matt Baron/BEI/Shutterstock (8858198ef) Bella Hadid CFDA Fashion Awards, Arrivals, New York, USA - 05 June 2017

Белла Хадид

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Диана Крюгер

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