Vetements отказывается от модных показов

Что может лучше, чем нарушение правил, подчеркнуть анархичную идею бренда, — подумал Демна Гвасалия и отказался от проведения модных показов бренда Vetements. В рамках Недель высокой моды дизайнер представит новую коллекцию в виде лукбука.

«Нам стало скучно. Пора понять, что показы — это не лучшая идея. Мы пробовали многое: устраивали шоу в гей-баре, ресторане, церкви, пробовали систему see now — buy now и соединяли мужскую и женскую коллекции. Это все изнуряет», — прокомментировал Демна Гвасалия.