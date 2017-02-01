Во Франкфурте состоится масштабная выставка марки Jil Sander

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В ноябре 2017 года сотрудники известной марки Jil Sander организуют первую выставку, посвященную своему основателю бренда — немецкому дизайнеру-минималисту Жиль Зандер. Персональная ретроспектива работ талантливого дизайнера разместится во франкфуртском музее прикладного искусства Angewandte Kunst и будет доступна для посетителей с 4 ноября по 16 мая 2018 года. Экспозиция займет 3 тысячи квадратных метров.

Новое здание музея спроектировал знаменитый американский архитектор Ричард Мейер. Детали новой выставки пока не разглашаются поскольку ее организация находится на очень ранней стадии планирования и все может изменится в ближайшие несколько месяцев. Тем не менее музей подтвердил сведения о том, что выставка продемонстрирует объемное количество экспонатов, включая мультимедийные инсталляции и работы из архивов дизайнера.

Сама Зандер на данный момент разрабатывает каталог со всеми предметами, которые будут представлены на выставке, а также сосредоточена над написанием своей второй авторской книги. Напомним, вчера официально стало известно о том, что Родольфо Пальялунга покидает свой пост креативного директора итальянской марки Jil Sander. Кто займет место Родольфо пока не известно, однако, по слухам, рассматриваются одновременно две кандидатуры — основатель и дизайнер бренда мужской одежды OAMC Люк Мейер и его супруга Люси.

Подготовила Екатерина Горбенко