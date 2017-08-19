Мода

Как прошло открытие обновленного Barbara Bar?

Екатерина Попова
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В Киеве прошло открытие обновленного Barbara Bar и день рождения его владелицы Тани Могилы. Самые яркие моменты мероприятия — в нашем фотоотчете.

18 августа свои двери открыл полюбившийся многим Barbara Bar. В своем недавнем интервью для FW-Daily владелица заведения Таня Могила поделилась, почему так долго происходило обновление бара. Длительный перерыв в работе был вызван воплощением абсолютно новой концепции. К тому же, поиски шеф-повара были непростыми, но результат оправдал все ожидания.

«Мы долго искали человека, который подхватит концепцию и будет с нами на волне. Поиски шефа заняли достаточное количество времени. И вот мы уже готовы были открыть свои двери, но с таким делом не спешат», — призналась Таня. Теперь за кухню отвечает бренд-шеф Алексей Юсупов и шеф-повар Эд Канарян. Этот удачный тандем уже удивил гостей столицы своими блюдами на открытии Barbara Bar.

Новый Barbara Bar — это гастрономический бар с авторской кухней и атмосферным дизайном. Над интерьером работала владелица и идейный вдохновитель заведения Таня Могила.

Помимо долгожданного открытия, 18 августа Таня праздновала свой день рождения. Пока именинница принимала подарки и поздравления, гости пили шампанское, угощались вкусными угощениями от шефов и танцевали под Dj-set Katro Zauber и Василисы Фроловой.

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Фото: Лиза Сидорова

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