Черно-белая история большого города в новой съемке украинского бренда Finch

Отныне съемки новых коллекций FINCH будут живыми, в них не будет глянцевого лоска и притворности. Причиной тому стало сотрудничество с известным стрит-фотографом Сашей Птааг.

Первая фотоистория пропитана духом киевских улиц и выглядит скорее подсмотренной, чем снятой по сценарию. Это осознанный выбор ниши, в которой дизайнеры считают себя первопроходцами в Украине. Особенностью съемки является ее максимальная приближенность к реальности, где главные герои могут быть непрофессиональными моделями. При этом нет навязчивого акцента на одежде, главное — атмосфера.

«Мне не очень нравится называть себя фотографом, это ставит меня в рамки и вешает ярлык. Мне больше подходит слово artist, оно не ограничивает поле деятельности. Поэтому если я напишу сценарий или начну снимать кино, это никому не покажется странным. Первая пленочная камера появилась у меня в 2005, первая цифровая — в 2015, и в этом же году я, как и FINCH в свое время, бросил работу в офисе и стал заниматься фотографией. Почти на всех моих снимках присутствуют люди, мне нравится рассказывать о них. В Киеве много хороших стритстайл-фотографов, но исключительно в ч/б снимаю только я», — рассказал Саша Птааг.

В нескольких образах прослеживается знакомый принт с гимнастами из летней коллекции. Дизайнеры намеренно отказываются от создания концепций под каждую коллекцию и от сезонности, работая целостно с гардеробом бренда, что позволяет комбинировать вещи из разных сезонов и создавать капсульные коллекции.

«Продукту нужна история, а историю могут рассказывать только люди и улицы. На нашей первой модели нет ни капли мейкапа, с ней не работал стилист, а столичные локации всем нам хорошо знакомы, здесь мы бываем почти каждый день, хотя на фото их можно запросто спутать с Нью-Йорком. В этом суть нового формата: живые люди в одежде FINCH в большом городе. Прежде чем предложить Саше коллаборацию, мы долго изучали его работы. У нас есть две обширные области контакта: это работа с цветом и значение личности в кадре. Один из самых частых вопросов — о палитре в коллекции (у нас это почти всегда черный, оттенки серого и белый). Тот же вопрос задают и Саше: почему черно-белые фото? Ответ один. Цвет — это дополнительный смысл, когда мы очищаем от него модель, мы видим ее структуру, постигаем глубину личности во взгляде, не отвлекаясь на цвет глаз. В простых цветах видно форму, эссенцию, суть. Я очень рада, что и в эстетическом, и в мировоззренческом плане мы с Птаагом нашли друг друга», — дополнила Катерина Бякова, дизайнер FINCH.

Новая коллекция частично уже представлена в корнере бренда на 4 этаже ЦУМ и на официальном сайте бренда.

Читайте также:

Pull&Bear скопировал принт украинского бренда FINCH

Бренд Finch: о победе в конкурсе ЦУМ UA, уходе из «Всі. Свої» и рисковых планах

Каким будет новый проект Софии Аморузо?