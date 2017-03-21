Карл Лагерфельд разработал свою первую ювелирную коллекцию для марки Swarovski

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Уже завтра на ежегодной ярмарке часов и ювелирных украшений, происходящей в Базеле под названием Baselworld, состоится презентация первой ювелирной коллекции Карла Лагерфельда для марки Swarovski. Вся продукция, разработанная креативным директором Дома Chanel, поступит в продажу лишь осенью. Визуально коллекция разделена на три основные группы: более сказочная — Ikonic, сдержанная и конструктивная, посвященная кошке Лагерфельда Шупетт — Klassic Karl и, наконец, группа Essentials, которая представляет украшения, выполненные в классической стилистике Swarovski. Цены на ювелирные изделия будут варьироваться от 50 евро до 250 евро.

«Карл — человек аксессуаров и ювелирных украшений. Поэтому важным шагом для нас стало расширение ассортимента ювелирной коллекции Swarovski. Отражая творческое видение Карла Лагерфельда, коллекция была разработана с использованием передовых технологий и высококачественных материалов. Мы с нетерпением ждем старта продаж первой коллекции этой осенью», — прокомментировал Маркус Ланге-Сваровски — член исполнительного совета компании Swarovski.

Подготовила: Екатерина Горбенко