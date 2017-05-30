Карл Лагерфельд выпустит линию декоративной косметики

Модельер Карл Лагерфельд помимо работы над Fendi и Chanel на посту креативного директора продолжает развивать собственный бренд Karl Lagerfeld. Стало известно, что он создаст линию декоративной косметики в коллаборации с австралийской маркой ModelCo. Какие продукты станут результатом сотрудничества, пока не оглашается. Как можно предположить по заявленной теме — Illuminated Beauty, основной идеей станет натуральная красота. Косметическая линия появится в продаже в 2018 году на сайтах обеих компаний.

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