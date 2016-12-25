Карл Лагерфельд: «Я всегда думаю о том, что мог сделать все гораздо лучше»

Неутомимый Карл Лагерфельд, безусловно, один из самых трудолюбивых и бесстрашных дизайнеров современности. В новом, эксклюзивном интервью для издания WSJ Magazine, Лагерфельд поделился своей точкой зрения, почему он выступает против взаимосвязи политики и моды, что думает о стиле Мелании Трамп и Ангелы Меркель, а также говорит о своей любимой кошке Шупетт. Редакция FW-Daily выделила несколько наиболее интересных цитат дизайнера.
«Fashion-журналам, а также инсайдерам модной индустрии место в моде, а не в политике. Я знал Трампа до того, как он стал политиком. Я не американец, однако, считаю Дональда демократически избранным президентом США, многие должны смириться с этим. Я, правда, люблю Мишель Обаму, однако, она не хочет баллотироваться на пост президента. Что касается миссис Трамп, она красивая женщина и довольно хороша собой, у нее замечательная фигура, не так ли? Иванка тоже мила».
«Когда речь идет о модной индустрии и ее взаимосвязи с политикой — я категорически выступаю против этого. К примеру, госпожа Меркель. Ее одежда ужасная, однако, какое отношение она имеет к моде?».
«Я не хочу появляться на людях в неаккуратном виде либо старом свитере. Я знаю, что отличаюсь от многих других людей, но я не чувствую себя иначе, по-другому, я абсолютно такой же нормальный человек, как и все в этом мире».
«Шупетт является для меня центром вселенной. Когда я возвращаюсь домой, первое о чем я спрашиваю: Как там моя Шупетт? Она всегда спит вместе со мной на подушке».
«Иногда мне кажется, что Шупетт сделала меня другим, хорошим человеком. Более заботливым…я даже не знаю. Возможно, даже менее эгоистичным».
«Многие дизайнеры говорят: Мы сгораем! В случае если вы работаете лишь ради денег, конечно, вы сгорите. Люди хотят денег и не хотят работать. Многие из них моложе меня, поэтому для них очень важна личная жизнь».
«Я всегда недоволен. Я всегда думаю о том, что мог сделать все гораздо лучше. Я абсолютно не ленив».
«Эди Слиман сшил для меня пиджак еще когда заканчивал работу в Dior Homme, а затем перешел в Saint Laurent. Однако этот пиджак был без каких-либо бирок. Я не ношу Saint Laurent. Пьер Берже на протяжении долгих лет был занозой в заднице, по этому я никогда бы не надел жакет с биркой Saint Laurent на своей спине».
«Я очень хорошо лажу с детьми, — говорит Лагерфельд, который никогда не был женат и не имел детей. — Если бы у меня была женщина, я был рад большой семье из 12 детей».
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Подготовила Екатерина Горбенко