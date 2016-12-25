Карл Лагерфельд: «Я всегда думаю о том, что мог сделать все гораздо лучше»

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Неутомимый Карл Лагерфельд, безусловно, один из самых трудолюбивых и бесстрашных дизайнеров современности. В новом, эксклюзивном интервью для издания WSJ Magazine, Лагерфельд поделился своей точкой зрения, почему он выступает против взаимосвязи политики и моды, что думает о стиле Мелании Трамп и Ангелы Меркель, а также говорит о своей любимой кошке Шупетт. Редакция FW-Daily выделила несколько наиболее интересных цитат дизайнера.

«Fashion-журналам, а также инсайдерам модной индустрии место в моде, а не в политике. Я знал Трампа до того, как он стал политиком. Я не американец, однако, считаю Дональда демократически избранным президентом США, многие должны смириться с этим. Я, правда, люблю Мишель Обаму, однако, она не хочет баллотироваться на пост президента. Что касается миссис Трамп, она красивая женщина и довольно хороша собой, у нее замечательная фигура, не так ли? Иванка тоже мила».

«Когда речь идет о модной индустрии и ее взаимосвязи с политикой — я категорически выступаю против этого. К примеру, госпожа Меркель. Ее одежда ужасная, однако, какое отношение она имеет к моде?».

«Я не хочу появляться на людях в неаккуратном виде либо старом свитере. Я знаю, что отличаюсь от многих других людей, но я не чувствую себя иначе, по-другому, я абсолютно такой же нормальный человек, как и все в этом мире».

«Шупетт является для меня центром вселенной. Когда я возвращаюсь домой, первое о чем я спрашиваю: Как там моя Шупетт? Она всегда спит вместе со мной на подушке».

A post shared by KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) on Dec 25, 2016 at 5:58am PST



«Иногда мне кажется, что Шупетт сделала меня другим, хорошим человеком. Более заботливым…я даже не знаю. Возможно, даже менее эгоистичным».

«Многие дизайнеры говорят: Мы сгораем! В случае если вы работаете лишь ради денег, конечно, вы сгорите. Люди хотят денег и не хотят работать. Многие из них моложе меня, поэтому для них очень важна личная жизнь».

«Я всегда недоволен. Я всегда думаю о том, что мог сделать все гораздо лучше. Я абсолютно не ленив».

«Эди Слиман сшил для меня пиджак еще когда заканчивал работу в Dior Homme, а затем перешел в Saint Laurent. Однако этот пиджак был без каких-либо бирок. Я не ношу Saint Laurent. Пьер Берже на протяжении долгих лет был занозой в заднице, по этому я никогда бы не надел жакет с биркой Saint Laurent на своей спине».

«Я очень хорошо лажу с детьми, — говорит Лагерфельд, который никогда не был женат и не имел детей. — Если бы у меня была женщина, я был рад большой семье из 12 детей».

Looking for premium travel tips? Choupette, our frequent flyer, tells it all. Read her exclusive interview by clicking the link in the bio 👆🏼 #KARLLAGERFELD A post shared by KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) on Feb 8, 2017 at 8:33am PST

Подготовила Екатерина Горбенко